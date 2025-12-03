В период с 24 по 30 ноября «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» выполнил 619 исследований. В 89,5% случаев преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы,

В период с 24 по 30 ноября «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» выполнил 619 исследований. В 89,5% случаев преобладают вирусы негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, парагрипп (3 тип), бокавирусы. Также были выявлены два случая гриппа А (H3N2) – гонконгский грипп. В каком муниципальном образовании – не сообщается. Напомним, в период с 17 по 23