Заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области Станислав Чесноков приехал на выставку во Владимирский централ. На ней представили спортинвентарь, который изготавливают осуждённые на промышленных объектах исправительных учреждений региона. Станиславу Чеснокову показали футбольные и волейбольные мячи, боксёрские мешки, медболы, боксёрские перчатки и лапы для отработки ударов, а также маты различных форм и расцветок; спецодежду; офисную