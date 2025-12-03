Решил мужик себе солнечные очки купить. Стоит в магазине, выбирает. Вдруг одевает одни, смотрит на продавщицу, а та - голая. Снимает очки - одетая. Берет он, естественно, эти очки и ходит по городу, тащится: снимает, одевает, снимает, одевает (когда объект соответствующий видит). Набегался, устал, идет домой. Перед дверью одевает очки и тихонечко заходит в дом. Проходит в комнату, а там жена и мужик какой-то - голые. Наш мужик очки снимает - все равно голые. Вот блин, - думает, - всего день в этих долбаных очках проходил, а зрение уже испорил!
