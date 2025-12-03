Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой осужденный и его сообщник избили потерпевшего, нанеся ему не менее 20 ударов.

В Александрове Владимирской области вынесен приговор 37-летнему местному жителю. Он признан виновным в ряде тяжких преступлений: умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, незаконном лишении человека свободы с применением предметов в качестве оружия и вымогательстве. Об этомКак установил суд, в сентябре 2024 года потерпевший пришел на бывшее место работы, чтобы забрать личные вещи. Там он встретил осужденного и его 27-летнего знакомого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой осужденный и его сообщник избили потерпевшего, нанеся ему не менее 20 ударов.После избиения злоумышленники связали жертву скотчем и проводами, заткнули рот и накрыли голову ковролином, чтобы заглушить крики. Мужчина пытался освободиться, но осужденный избивал его металлической трубой. В итоге связанного потерпевшего оставили одного в неотапливаемом помещении без еды, воды и медицинской помощи на всю ночь.В , что на следующее утро преступники вернулись и потребовали у потерпевшего деньги за оскорбления, якобы нанесенные накануне. Опасаясь за свою жизнь, мужчина пообещал выполнить их требования, после чего был отпущен. Жена потерпевшего, увидев его состояние, обратилась в полицию.Осужденный признал свою вину лишь частично. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Сообщник осужденного, находившийся в розыске, задержан, его дело направлено в суд.