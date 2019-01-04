Злоумышленник проник на территорию строящегося дома и похитил клапаны противопожарной вентиляции. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению...

Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали 34-летнего неработающего приезжего по подозрению в краже клапанов противопожарной вентиляции из строящегося дома.В ОМВД России по району Проспект Вернадского от представителя строительной компании поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что на разных этажах строящегося 22-этажного дома на Проспекте Вернадского пропали клапаны противопожарной вентиляции. Материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей.В результате проведенных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска и полицейскими патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД на улице Елены Колесовой.Установлено, что злоумышленник проник на территорию строящегося дома и похитил клапаны противопожарной вентиляции. Похищенное он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39