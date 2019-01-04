Юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram милое видео с детьми Лизой и Гарри. Однако некоторые пользователи Сети нашли в нем повод для критики ведущего.

Юморист Максим Галкин выложил на своей странице в Instagram милое видео с детьми Лизой и Гарри. Однако некоторые пользователи Сети нашли в нем повод для критики ведущего.Поклонники уверены, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина можно по праву назвать одними из самых заботливых и любящих родителей. Дети Лиза и Гарри регулярно появляются на их страницах в Instagram, вызывая настоящий шквал умиления.В очередном ролике юморист показал, как гуляет с детьми на улице. Они катаются с горки и в какой-то момент Максим Галкин находит под снегом хлопушку, на которую указывает Гарри. Это, однако, вызывает возмущение у Лизы и она требует, чтобы теперь отец нашел что-нибудь под снегом и для нее.Поклонники пришли в восторг от этой детской непосредственности и реакции самого Максима Галкина. Однако нашлись и те, кто углядел в произошедшем повод для критики.Дескать, действительно это крайне несправедливо, что отец показал "ценный клад" только сыну, а дочери так ничего и не нашел. Тем более, что именно девочка сдвинула снег так, чтобы из-под него показалась хлопушка. В конечном итоге, уверяют комментаторы, Галкин просто мог показать на находку обоим детям, не выделяя никого из них и не расстраивая Лизу.Желчные критики, по всей видимости, не стали досматривать ролик до конца. Ведь в финале видео отчетливо заметно, что дети как ни в чем не бывало продолжили резвиться в снегу и у обоих было прекрасное настроение.