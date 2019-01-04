Злоумышленник сообщил, что у него есть знакомый врач и за 50 тысяч рублей он может помочь ее сыну. Пенсионерка передала указанную сумму, после чего мужчина скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска района задержали приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в мошенничестве в отношении 83-летней москвички», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Некрасовка обратилась 83-летняя жительница столицы с заявлением о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что неизвестный мужчина предложил подвезти ее до больницы, в которой лежит ее сын. По дороге потерпевшая рассказала водителю, что ее сын тяжело болен. Злоумышленник сообщил, что у него есть знакомый врач и за 50 тысяч рублей он может помочь с лечением. Доверчивая пенсионерка передала указанную сумму, после чего мужчина скрылся и на связь больше не выходил.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на 2-й Вольской улице. Им оказался 57-летний приезжий из ближнего зарубежья. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.Следственным отделением территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18