После частичного обрушения стены здания в Новочеркасске прокуратура Ростовской области начала проверку. По данным источника в экстренных службах региона, причиной инцидента могли стать дефекты самого здания.

После частичного обрушения стены здания в Новочеркасске прокуратура Ростовской области начала проверку.По данным источника в экстренных службах региона, причиной инцидента могли стать дефекты самого здания — устаревшие несущие конструкции, передает ТАСС.Как сообщалось, накануне вечером в Новочеркасске частично обрушилась стена четырехэтажного здания. Погибших и пострадавших в результате этого инцидента не было. В последнее время пострадавшая часть строения не эксплуатировалась. В другой части здания находились действующие развлекательный и офисный центры, откуда успели эвакуировать посетителей. В пятницу, 4 января, сооружение обследуют с помощью комплекса "Стрела-П".