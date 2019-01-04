Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, расположенную на втором этаже, по газовой трубе, влез через окно, похитил денежные средства и ценные вещи...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Северное Измайлово задержали подозреваемого в квартирной краже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В службу «102» с сообщением о квартирной краже обратилась жительница одного из домов по улице Константина Федина. Заявительница пояснила, что в данный момент она находится не дома, однако, с помощью мобильного приложения и камеры, установленной в квартире, она увидела, как по комнате ходит неизвестный.На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний приезжий. Похищенное изъято.Установлено, что злоумышленник проник в квартиру, расположенную на втором этаже, по газовой трубе, влез через окно, похитил денежные средства и ценные вещи, после чего скрылся.Следствием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73