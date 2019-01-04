Как установили полицейские, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс своему оппоненту ножевое ранение. Потерпевший был госпитализирован...

Оперативники Отдела уголовного розыска УВД по СВАО совместно с сотрудниками ОУР ОМВД России по району Марфино задержали 49-летнего приезжего, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию из медучреждения поступило сообщение о том, что в Гостиничном проезде 36-летний приезжий мужчина получил ножевое ранение.Как установили полицейские, между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанёс своему оппоненту ножевое ранение. Потерпевший был госпитализирован.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ботанической улице задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий. Нож изъят.Следствием ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29