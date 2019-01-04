Информация о том, что участникам самых скандальных программ на российском телевидении выплачивают солидные гонорары, размер которых подчас достигает цифр с шестью нулями, возмутил народ. Мало того, что на выходе получается отвратное зрелище, так еще на него тратятся гигантские суммы.

Информация о том, что участникам самых скандальных программ на российском телевидении выплачивают солидные гонорары, размер которых подчас достигает цифр с шестью нулями, возмутил народ. Мало того, что на выходе получается отвратное зрелище, так еще на него тратятся гигантские суммы."Некий неназванный источник назвал СМИ гонорары персонажей на федеральных телеканалах, которые морочат голову россиянам своими "семейными байками", – в разговоре с "Дни.ру" напомнил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. В связи с этим у него возникло сразу несколько вопросов."А за чей счет этот "банкет"? Кто выделяет все эти десятки и сотни тысяч и даже миллион на всех этих "артистов из погорелого театра"? Как вообще стало возможно, что на федеральных каналах не только показывают всю эту мерзость, но еще и платят за нее внушительные суммы? Что это за "пир во время чумы"?", – обрушился эксперт на создателей скандальных телешоу."Почему россияне вообще должны знать обо всех этих недостойных людях? Они что герои России? Или это люди, которые своим достойным трудом прославляют нашу страну? Нет! Это те, кто вообще не достоин упоминания в приличном обществе! Во что превратили федеральное телевидение? В помойку с гламурными бомжами? Отвратительно!", – заключил он.Напомним, ранее актриса Карина Мишулина рассказала "Дни.ру" о подоплеке слухов о солидных гонорарах. Она подчеркнула, что никаких миллионов от приглашающей стороны не получила, а просто хотела донести до зрителей свою точку зрения."Обидно даже не про миллионы слышать, а про якобы то, что все было по сценарию. Вопрос: мамин инсульт тоже? Суды тоже? Лишение нас многого тоже? Жаль, что народ слепо верит любой лжи", – пожаловалась она."Нас пытаются провоцировать любыми путями, чтобы вывести на очередной скандал", – рассказала Карина Мишулина. Однако теперь, когда она увидела всю подноготную скандальных шоу на российском телевидении, идти на поводу у беспринципной съемочной группы она не собирается.