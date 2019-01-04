В первых числах нового года пришли цифры телеизмерений. Первый канал ликует – он обскакал всех конкурентов. Впрочем, ожидаемо.

В первых числах нового года пришли цифры телеизмерений. Первый канал ликует – он обскакал всех конкурентов. Впрочем, ожидаемо.Если верить данным "Медиаскопа", то первую часть "Новогодней ночи на Первом" в Москве посмотрели 10,8 процентов от общего числа телезрителей старше четырех лет. Ко второй части передачи, которая шла во втором часу ночи, наверное, кто уснул, кто напился, кто ушел в гости или на прогулку. Поэтому рейтинг снизился – до 8,35. Впрочем, вторая часть почти полостью состояла из повтора прошлогодней "Новогодней ночи", так что для второго показа все равно итог приличный.Конкурирующая "Россия" заявила о себе только в масштабах всероссийского измерения. "Новогодний парад звезд" там зашел чуть лучше первой части "Новогодней ночи на Первом" – 8,13 процентов против 7,97. Зато вторая часть "Новогодней ночи" собрала уже 8,39!Поздравление Президента Владимира Путина смотреть на Первом канале предпочло больше народа, чем на второй кнопке, и в масштабах большой страны, и в столице.В итоге в топе восемь строчек из десяти по России и девять из десяти по Москве занимают проекты Первого канала. В этом ничего странного, если вспомнить, что Первый канал в этом году сработал на максимально омоложение аудитории – всю ночь там пели молодые актуальные артиста, типа Егора Крида, Светланы Лободы, Монеточки и "2Маши", а ветераны сцены представляли в основном новые композиции. Снимались же номера на фоне праздничной Москвы, а не в пыльном павильоне, и это тоже явно было зрелищнее и масштабнее. И где еще в новогоднюю ночь увидишь поющую олимпийскую чемпионку Татьяну Навку? Только на Первом!На "России" же "Огонек" снимается каждый год в одних и тех же декорациях, в нем участвуют неизменные артисты, и решительно невозможно понять, свежая эта запись или повтор. Словом, сексуальная фигуристка Навка на Первом побила Петросяна на "России", и интерес к юмористу не подогрел даже его недавний скандальный развод.Что же еще смотрели в праздничный день люди? Удивительно, но запредельно высокие рейтинги у фильмов "Любовь и голуби", "Ирония судьбы...", "Джентльмены удачи", хотя их все, знают наизусть.Специальный выпуск "Новостей" на Первом, посвященный трагедии в Магнитогорске, ожидаемо привлек множество неравнодушных к чужой беде зрителей – 8,09 процентов по стране. Это даже больше, чем у первой части "Новогодней ночи на Первом".