Новый год – время сказок и волшебных историй. Именно так, кажется, решили украинские телевизионщики, выпуская в эфир очередную нелепую историю про Крымский мост.

Новый год – время сказок и волшебных историй. Именно так, кажется, решили украинские телевизионщики, выпуская в эфир очередную нелепую историю про Крымский мост.Зуд, который украинские журналисты и политики испытывают из-за одного только существования моста через Керченский пролив, регулярно сказывается на их здравомыслии. И если во время строительства многочисленные эксперты авторитетно заявляли, что с созданием дороги ничего не получится, то сейчас, когда Крымский мост надежно стоит и выполняет все свои функции, им приходится находить новые проблемы.Очередную фантазию о переправе в эфире портала "Обозреватель" озвучил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко. Зрителей он решил уверить в том, что грунт, расположенный в местности строительства железнодорожной части Крымского моста, попросту не может удержать сооружение. Ситуация, подчеркнул он, критическая.При этом он ловко использовал в своей речи двойную пропагандистскую уловку. Дело в том, что украинские политики любят рассказывать, что на восстановление инфраструктуры полуострова после того, как он недолго просуществовал под украинским флагом, России требуется так много денег, что ни на что другое средств не остается. Однако Александр Левченко пошел еще дальше и заявил, что даже землю для укрепления грунта под Крымским мостом будут брать в других частях страны."Это говорит о том, что очень много проблем у России с крымским мостом. Вы помните, как российская пропаганда все время говорила, что они пришли в Крым для того, чтобы полуостров процветал, что благодаря строительству моста все крымчане будут жить очень богато... А жизнь после этого не улучшилась, проблем становится все больше и даже технические вопросы оказываются не по плечу российским работникам", -заявил чиновник, напоследок повторив байку о том, что "проседание" Крымского моста якобы видно с неких орбитальных спутников.При этом в реальности строительство железнодорожной части Крымского моста ведется в рабочем режиме. Ни о каких проблемах ни строителям, ни проектировщикам, ни экспертам, находящимся на месте и имеющим доступ ко всем данным, неизвестно.