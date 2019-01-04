На Большой Почтовой улице неизвестные в автомобиле такси, угрожая применением силы, похитили у молодого человека мобильный телефон, наручные часы, банковские карты и денежные средства...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Басманному району задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в совершении грабежа.В полицию обратился 24-летний молодой человек, проживающий в столице. Он сообщил, что на Большой Почтовой улице неизвестные в автомобиле такси, угрожая применением силы, похитили у него мобильный телефон, наручные часы, банковские карты и денежные средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московской области задержали подозреваемого – 30-летнего ранее неоднократно судимого приезжего мужчину.Сотрудники полиции установили причастность задержанного к другому противоправному деянию.Злоумышленник на Большой Почтовой улице вместе с неизвестными совершил нападение на 36-летнего москвича и, угрожая предметом похожим на нож, похитил из кармана куртки потерпевшего денежные средства.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению и задержанию соучастников данных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60