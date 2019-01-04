Делают ли официальные лица Великобритании новые заявления по поводу дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии очередные заявления, или же упорно отмалчиваются, происходящее с каждым днем становится все более запутанным. Чтобы разобраться в ситуации Дни.ру обратились к ясновидящей.

Делают ли официальные лица Великобритании новые заявления по поводу дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии очередные заявления, или же упорно отмалчиваются, происходящее с каждым днем становится все более запутанным. Чтобы разобраться в ситуации "Дни.ру" обратились к ясновидящей."В Россию никто, конечно же, не вернется. Расследование потихоньку замылится и сойдет на нет. Что-то иногда будет всплывать, мы все традиционно будем вздрагивать от этих новостей. Все будет тянуться еще годами", – рассказала "Дни.ру" ."На самом деле мне не показывают карты, что они мертвы. Ну это уже совсем не те люди, то есть я вижу изменения ни только в личности, ну и физиологические. Жизнь их поставлена с ног на голову. Все перевернуто вспять", – подчеркнула экстрасенс."Годы жизни Скрипаля сочтены. И это не потому, что его хотят убить, его довело отравление и последующее лечение. Все как-то в его организме изношено", – добавила она."Девочка конечно поживет и долгое время. Ну вот с качеством жизни не совсем таким, как она себе представляла. Вижу по картам ее в какой-то изоляции. Постоянно под контролем, можно сказать под колпаком", – уверена Марианна Абравитова."Такое ощущение, что разум ее зомбирован. Она приехала одним человеком, а стала совсем другим. В Россию приезда ее я не вижу. Она в роли жертвы выступает по раскладу карт", – рассказала таролог."Если сам Скрипаль имеет отношение и его посвятили во все эти действия над ним, то девочка совершенно не в курсе. Да он тоже думал, что просто поучаствует в некой игре по сценарию. Он рассчитывал на денежное вознаграждение, собственно к которому он и привык, но увы, все обернулось совсем иначе. Тут игра получилась жесткая, выворачивающая на изнанку и ставившая крест на нем и на его дочери как личностях", – заключила она.