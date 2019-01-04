Одобрен проект новой редакции регионального кодекса об административных правонарушениях

Одобрен проект новой редакции регионального кодекса об административных правонарушенияхВ КоАП Костромской области может появиться статья о запрете использования в общественных местах и продажи несовершеннолетним устройств, имитирующих курение табака, — вейпов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Проект новой редакции регионального кодекса об административных правонарушениях прошел процедуру общественного обсуждения. В законопроект было внесено около двухсот поправок, которые в 2019 году будут вынесены на обсуждение депутатов Костромской областной думы. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 мая 2019 года.В новую редакцию КоАП включено 60 составов правонарушений в сфере благоустройства (сейчас их 18). Законопроект устанавливает административную ответственность за ненадлежащее содержание улиц и дорог, за нарушение требований по обращению с твердыми коммунальными отходами, непроведение мероприятий по уничтожению борщевика и другое. Средний размер штрафа для граждан составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч рублей.«Мы должны создать такие условия, когда выполнять требования закона выгоднее, чем платить штрафы», — отметил губернатор Сергей Ситников.Также вводится ответственность за жестокое обращение с животными, нарушение требований пожарной безопасности и требований безопасности на водоемах.