Общая площадь земельных участков составила 14 гектаров

Общая площадь земельных участков составила 14 гектаров133 земельных участков общей площадью 14 гектаров бесплатно переданы многодетным семьям Костромской области в 2018 году, сообщает региональный департамент имущественных и земельных отношений.За время действия закона о бесплатном предоставлении земли 953 костромские многодетные семьи получили участки. Из них 760 семей оформили землю для жилищного строительства. Строительство завершено на 44 выделенных участках, 413 наделов подготовлены к строительным работам, на 104-х идет возведение домов.Кроме многодетных семей право на бесплатное получение земельного участка имеют чернобыльцы, ветераны боевых действий, олимпийские чемпионы и другие.