Кадры возмутительного поведения актера Игоря Верника опубликовал телеканал Москва 24. На видео он едет по Камергерскому переулку в центре Москвы, закрытому для движения транспорта.

Кадры возмутительного поведения актера Игоря Верника опубликовал телеканал "Москва 24". На видео он едет по Камергерскому переулку в центре Москвы, закрытому для движения транспорта.Внедорожник Range Rover актера Игоря Верника, рассекающий по пешеходной зоне в центре Москвы, снял очевидец. Рассказывают, что охрана отгоняла прогуливающихся людей от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали шикарное авто. Комментариев полиции по поводу произошедшего пока не поступало.