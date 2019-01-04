В ходе проверки выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза

В ходе проверки выявлены нарушения технического регламента Таможенного союзаСпециалисты управления Россельхознадзора по Владимирской области в конце 2018 года провели проверки молочного комбината «Владимирский» — филиала АО «Данон Россия». Об этом сообщается на сайте ведомства.В ходе проверки выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В частности, не обеспечена обязательная дезинфекция мест хранения продукции, потолки не обеспечивали предотвращение скопления грязи, поверхность полов не выполнена из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов.В декабре 2018 года предприятие было оштрафовано на 100 000 рублей. Нарушитель должен оплатить штраф в установленный законом срок.