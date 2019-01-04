«ГАЗель» врезалась в грузовик на улице Комиссарова

«ГАЗель» врезалась в грузовик на улице КомиссароваЧетыре человека, в том числе двое детей пострадали в результате столкновения «ГАЗели» и грузовика «ГАЗ» на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта во Владимире, сообщает региональное УГИБДД.ДТП случилось 4 января около 00:10. По предварительной информации, 35-летний водитель «ГАЗели» выехал на перекресток на красный свет и врезался в грузовик. В результате аварии госпитализированы предполагаемый виновник происшествия и двое детей 7 и 11 лет. Они находились в «ГАЗели». Еще одному пассажиру этого же автомобиля врачи оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.По предварительным данным, водитель «ГАЗели» был пьян. Кроме того, раньше он был лишен водительских прав. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.