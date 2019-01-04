Анастасия Волочкова с юмором относится к подчас неадекватной реакции на свои публикации в Instagram. Она пообещала, что в начале 2019 года вновь поедет на Мальдивы и покажет поклонникам свои фирменные шпагаты и новый купальник. Свои слова она подтвердила делом.

Анастасия Волочкова с юмором относится к подчас неадекватной реакции на свои публикации в Instagram. Она пообещала, что в начале 2019 года вновь поедет на Мальдивы и покажет поклонникам свои фирменные шпагаты и новый купальник. Свои слова она подтвердила делом.В массовом сознании Анастасия Волочкова перестала ассоциироваться со сценой Большого театра. Теперь при звуках имени балерины у людей в головах чаще возникают другие слова: "шпагат", "крошечное бикини", "Мальдивы", "банька и кальян", а с недавних пор еще и "мужские носки"."Не важно, сколько концертов я станцевала, – что бы я ни сделала, но когда я снимаюсь в "голом" платье, заводы останавливаются", – шутила Анастасия Волочкова в эфире радио "Комсомольская правда". "Что бы я на себя ни надела... Когда я надеваю много одежды, люди недовольны: "Зачем так укуталась? Где шпагаты?" В этот раз прозрачное платье их не устроило. Извините, мне есть что показать", – добавила она."Вы еще должны понимать, что вас скоро ждут традиционные фото с Мальдив", – предупредила балерина. Она добавила, что теперь будет красоваться на фотографиях в своих новых дизайнерских купальниках. Оба обещания танцовщица выполнила, в чем могут лично убедиться поклонники, едва оказавшись на ее странице в Instagram.Закороткий промежуток времени Анастасия Волочкова, кажется, решила выложить всю "обязательную программу". Здесь и снимки с фирменный шпагатом, и выглядывание из-за кустов, и другие так полюбившиеся пользователям Сети жанровые снимки.