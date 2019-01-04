Очень насыщенным оказался 2018 год для Андрея Малахова. Редакция его ток-шоу Прямой эфир, которое транслируется на канале Россия 1, не пропустила ни одного громкого информационного повода.

Очень насыщенным оказался 2018 год для Андрея Малахова. Редакция еготок-шоу "Прямой эфир", которое транслируется на канале "Россия 1", не пропустила ни одного громкого информационного повода.Певец Александр Серов ходил в студию к Малахову как наработу. Исполнителю хита "Я люблю тебя до слез" шоумен посветил десять выпусков своей программы.Любимец миллионов россиянок в рамках нескольких эфиров знакомилсясо своими внебрачными детьми, которые, как выяснилось, разбросаны по всемусвету. Артист даже прошел тест-ДНК на определение родственной связи с 29-летнейАлисой Аришиной, которая оказалась его биологической дочерью.Позже выяснилось,что Александр приходится отцом 28-летней Кристин Тилер. Певец сообщил, что девушка – наркоманка, это высказывание очень обидело Кристин, она подала иск всуд, Тилер требовала 20 миллионов рублей морального ущерба.На этом злоключения Серова не закончились. Экс-участница шоу"Дом-2" Дарья Друзьяк обвинила вокалиста в изнасиловании. Якобы артистнесколько недель держал ее в запертой квартире, избивал, унижал и заставлялвступать с ним в интимные отношения. Также девушка сообщила, что носитпод сердцем ребенка Александра.Оказалось, что Дарья откровенно врет,говоря о том, что артист насильно склонил ее к сексу. Ложными оказались и заявления о беременности. В итоге Серов написал на девушку заявление вСледственный комитет, он обвинил ее в краже 230 тысяч рублей. Теперь Друзьякнаходится под подпиской о невыезде, так как проходит подозреваемой поуголовному делу.Фрейя Зильбер из Барнаула, так же как и Серов, десять разсидела на белых диванах студии "Прямого эфира". 19-летняя брюнетка утверждала,что забеременела от сына актрисы Марии Шукшиной Марка Касаткина. Девушкаговорила, что встречалась с отпрыском актрисы восемь месяцев, якобы тот ее периодически поколачивал, из-за своего пристрастия к запрещенным веществам.Рожала Зильбер под прицелом видеокамер, кадры из роддомаМалахов не преминул продемонстрировать в своей программе. Сразу после появления малыша на свет Фрейя принялась разыскивать Макара, чтобы заставить его пройти ДНК-исследование.Наследник актрисы долго не соглашался, однако из-за шумихи, которуюорганизовала его экс-возлюбленная, он вынужден был пойти ей навстречу. Отцовствобыло подтверждено.Жительница Барнаула подала иск в суд. Касаткину назначилиалименты в размере семи тысяч рублей. Спустя время молодая мама вновь появиласьв студии у Малахова, она отмечала, что денег, которые перечисляет Макар, ей катастрофическине хватает.Редакторы программы "Прямой эфир" очень внимательноследили за соцсетями экс-супруги народного артиста Армена Джигарханяна ВиталиныЦымбалюк-Романовской. Как выяснилось, украинская пианистка тесно общается свокалистом Прохором Шаляпиным. С начала минувшего лета они вместе посещают концерты,ходят в кино, бани и детокс-центры, Виталина часто катает Прохора на своеймашине по Москве. Андрей Малахов посвятил певцу и пианистке пять выпусков.Сначала молодые люди старательно делали вид, что их отношения не выходят зарамки дружбы. После все же признались, что испытывают друг к другу романтическиечувства. Под прицелом камер "Прямого эфира" Прохор и Виталина познакомили родителей,съехались и задумались о продолжении рода.Серову, Цымбалюк-Романовской и Шаляпину далеко до самой скандальнойпарочки отечественного шоу-бизнеса – 38-летнего шоумена Гогена Солнцева и пенсионеркиЕкатерины Терешкович, которой по одним данным 64, а по другим 73 года. Молодоймужчина и старушка стали самыми запоминающимися героями шоу Малахова. Андрейпосвятил им девять выпусков.Гоген и Екатерина, не смотря на существенную разницу ввозрасте, стали мужем и женой. Свадьбу играли в присутствии редакторов и операторовпрограммы. Медовый месяц новобрачные провели также не одни – с камерами. Дочь Терешковичи мама Солнцева были категорически против этого брака, родительница шоуменаиз-за стресса перенесла инсульт.Некоторое время супруги не могли налюбоваться друг на друга идаже планировали завести совместного ребенка. Отношения влюбленных испортилисьпосле того, как Екатерина сделала круговую подтяжку лица. Омоложение изменилопенсионерку не только внешне, но и внутренне: характер женщины сильноизменился. Она стала вести себя агрессивно, вульгарно, и даже избиласобственную дочь, приревновав к ней молодого мужа.Примечательно, что зачудовищной дракой пенсионерки и ее наследницы следила вся страна. Отметим, Терешкович и Солнцев можно сказать, порвали рейтинги ток-шоу, обставив жадных до славы Виталину и Прохора. Серия под названием "Жена Гогена Солнцева впервые покажет лицо после пластики" на YouTube набрала на момент создания этого материала около шести миллионов просмотров, став самым популярным роликом программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" в Сети.