В пятницу, 4 января, президент Российской академии художеств, известный скульптор и живописец, Народный художник СССР Зураб Церетели отмечает свое 85-летие. Юбилей он встретит на острове в Карибском море, где будет работать над статуей Христофора Колумба.

В пятницу, 4 января, президент Российской академии художеств, известный скульптор и живописец, Народный художник СССР Зураб Церетели отмечает свое 85-летие. Юбилей он встретит на острове в Карибском море, где будет работать над статуей Христофора Колумба.В юбилейный год по всему миру пройдут выставки художника. Так, 22 января откроется масштабная экспозиция в лондонской галерее "Саатчи", с таким же предложением к Церетели обратились из Пекинского художественного музея. Множество выставок пройдет и в России — в Санкт-Петербурге, Тольятти, Самаре, Саратове, Подольске, других городах, передает ТАСС.Зураб Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958 году он окончил Тбилисскую академию художеств, в 1964 году поступил на работу в Институт этнографии и археологии Академии наук Грузии.В разное время художник руководил самыми масштабными проектами: в 1970-1980 он — главный художник МИД СССР, в 1980 году — главный художник Олимпийских игр в Москве, в 1995 году — художественный руководитель строительства мемориального комплекса на Поклонной горе, с 1995 года — главный художник по воссозданию убранства храма Христа Спасителя в Москве.Произведения Зураба Церетели украшают улицы и площади, государственные и общественные здания Москвы, других городов России, стран СНГ, многих зарубежных государств. Именно ему принадлежит инициатива создания и реализации масштабных музейных проектов — первого в России Музея современного искусства (Москва), в собрание которого Церетели передал свою личную коллекцию, музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств "Галерея искусств" и Государственного музея современного искусства Академии.