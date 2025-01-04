Новая транспортная реформа, а параллельно ее реализации – череда уходов частных перевозчиков с рынка – кратко о начале 2024 года можно сказать в одном предложении. Cтарт оказался,

Новая транспортная реформа, а параллельно ее реализации – череда уходов частных перевозчиков с рынка – кратко о начале 2024 года можно сказать в одном предложении. Cтарт оказался, действительно, противоречивым – пока частные перевозчики говорили о надвигающемся кризисе, власти представили народу и журналистам новоиспеченную КСОТ, то есть «Комплексную схему организации транспортного обслуживания». Ее презентовали 25 января.