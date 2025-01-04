Всего 1 января на свет появились 3 девочки и 1 мальчик.

О рождении первого в 2025 году малыша сообщил Минздрав Владимирской области. Первым новорожденным нового года стал мальчик.Роды прошли в Областном перинатальном центре.Родители новорожденного решили назвать своего первого сына Иваном.Как сообщает ВГТРК «Владимир», ребенок в семье долгожданный — родители вместе уже 10 лет. Год назад, под бой курантов, они загадали заветное желание о рождении ребенка. И ровно через год, вскоре после боя курантов, Ваня появился на свет.