В одной из школ Гусь-Хрустального учащихся 5-9 классов оставили без горячих обедов. Образовательное учреждение объяснило это нарушение нехваткой поваров. Однако прокуратуру такие доводы не

В одной из школ Гусь-Хрустального учащихся 5-9 классов оставили без горячих обедов. Образовательное учреждение объяснило это нарушение нехваткой поваров. Однако прокуратуру такие доводы не устроили. Как сообщили в надзорном ведомстве, с начала этого учебного года в школе стали кормить учащихся 5-11 классов только горячими завтраками. В октябре обеды начали готовить для старшеклассников, а ученики 5-9