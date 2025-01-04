Смертельное ДТП случилось в восемь часов вечера 2 января. 71-летняя пенсионерка пересекала нерегулируемый пешеходный переход на улице Еловой. Внезапно в нее влетел автомобиль. От удара

Смертельное ДТП случилось в восемь часов вечера 2 января. 71-летняя пенсионерка пересекала нерегулируемый пешеходный переход на улице Еловой. Внезапно в нее влетел автомобиль. От удара пешеход получила тяжелейшие травмы и умерла на месте. Как сообщили в Госавтоинспекции, за рулем «Рено» находилась 45-летняя женщина. Очевидцы в соцсетях обсуждают аварию и предполагают, что автоледи могла быть пьяна.