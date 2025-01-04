Командир разведывательного отделения штурмового отряда погиб в сентябре, похоронить его смогли только в январе.

В зоне СВО погиб житель Меленковского района Алексей Кузин. Об этом сообщила газета «Коммунар» 3 января.Как сообщается, Алексей Федорович Кузин родился 17 января 1982 года. На фронт ушел добровольцем. Он был командиром разведывательного отделения штурмового отряда.Погиб житель Владимирской области 14 сентября 2023 года. Однако проститься с ним смогли лишь в январе 2025 года. Прощание с бойцом прошло в селе Папулино.