Командир разведывательного отделения штурмового отряда погиб в сентябре, похоронить его смогли только в январе.
В зоне СВО погиб житель Меленковского района Алексей Кузин. Об этом сообщила газета «Коммунар» 3 января.
Как сообщается, Алексей Федорович Кузин родился 17 января 1982 года. На фронт ушел добровольцем. Он был командиром разведывательного отделения штурмового отряда.
Погиб житель Владимирской области 14 сентября 2023 года. Однако проститься с ним смогли лишь в январе 2025 года. Прощание с бойцом прошло в селе Папулино.