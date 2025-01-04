Прокуратура совместно с УМВД области провела проверку исполнения законодательства в сфере информационной безопасности. В результате поймали мигранта-нелегала, который продал клиенту

Прокуратура совместно с УМВД области провела проверку исполнения законодательства в сфере информационной безопасности. В результате поймали мигранта-нелегала, который продал клиенту симку без паспорта. Это произошло в кафе «Чайхана», где, судя по фото, продажей сим-карт занимались регулярно. Однако в областной прокуратуре сообщают об одном зафиксированном случае нелегальной торговли. Из пресс-релиза прокуратуры области В ходе надзорных мероприятий