Подростки получили травмы при запуске пиротехнических изделий.

В последние часы уходящего года в двух районах Владимирской области произошли несчастные случаи с участием несовершеннолетних. Подростки получили травмы при запуске пиротехнических изделий.В Муроме 31 декабря подросток самостоятельно зажёг петарду — в результате хлопка он травмировал руку и был вынужден обратиться за медицинской помощью.Почти одновременно аналогичное происшествие случилось в Судогодском районе: там несовершеннолетний также получил серьезную травму при обращении с пиротехникой.Полицейские провели проверки и выяснили: пиротехнические изделия приобрели родители подростков. При этом взрослые не позаботились о том, чтобы надежно спрятать опасные предметы и ограничить к ним доступ детей.