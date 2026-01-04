3 января – первое полнолуние 2026 года, которое также называют «Волчьей Луной». В традициях индийских племен первое полнолуние года, январское, получило название “Волчьей Луны”. По их

3 января – первое полнолуние 2026 года, которое также называют «Волчьей Луной». В традициях индийских племен первое полнолуние года, январское, получило название “Волчьей Луны”. По их наблюдениям в этот период волки становились активнее и даже агрессивнее. Особенность этого полнолуния в том, что Луна находится от Земли ближе обычного, на расстоянии около 358 тысяч км. Диск