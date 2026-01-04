Традиционная плотницкая игрушка из Владимирской области теперь представлена в московском национальном центре «Россия». Гороховецкий коник, признанный объектом культурного наследия

Традиционная плотницкая игрушка из Владимирской области теперь представлена в московском национальном центре «Россия». Гороховецкий коник, признанный объектом культурного наследия нашего региона, занял почетное место в экспозиции столичного универмага. Об этом поделились в облправительстве. Этот яркий сувенир стал настоящим поводом для гордости за мастерство местных умельцев. Образ коника также отлично передает символику наступившего года Огненной лошади