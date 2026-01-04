После прокурорского вмешательства нарушения оперативно устранили — подъезд к жилому дому полностью восстановили.

В Меленковском районе после вмешательства прокуратуры пожилым супругам вернули удобный подъезд к дому. Пожилые люди имеют статус «дети войны».В октябре 2025 года по муниципальному контракту с администрацией Меленковского муниципального округа на улице Муромской в городе Меленки обустроили кюветы вдоль автомобильной дороги. Однако после завершения работ подъезд к одному из жилых домов оказался нарушен.В этом доме живут супруги — 87 и 83 лет. Оба имеют статус «дети войны». Из‑за новых кюветов они столкнулись с серьезными неудобствами при выходе из дома и возвращении обратно.После нарушения оперативно устранили — подъезд к жилому дому полностью восстановили. Теперь пожилые жильцы могут свободно и безопасно пользоваться придомовой территорией.