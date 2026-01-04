Соответствующие сообщение поступило жителям региона после 21:00.

Во Владимирской области в ночь на 4 января объявили угрозу атаки беспилотниками. Соответствующие сообщение поступило жителям региона после 21:00.Утром 4 января, по состоянию на 8:33 утра, угрозу атаки не сняли. Жителей призывают быть осторожными, соблюдать правила безопасности и избегать открытых пространств.Всего, согласно официальным данным Минобороны, за минувшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Стоит отметить, что 11 из них уничтожили над Московской областью.