Городские парки подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий.

Жители и гости Владимира смогут встретить Рождество весело и ярко — городские парки подготовили насыщенную программу праздничных мероприятий.7 января в парке «Дружба» (ул. В. Дуброва, д. 22д) пройдет народное гулянье. Начало — в 12:00. Гостей ждет рождественская сказка на главной сцене с участием Деда Мороза и Снегурочки, активная анимационная программа для детей, концерт с выступлением арт‑проекта «ИванОльга» и учащихся детской школы хореографии, мастер‑класс по созданию рождественских открыток в «Мультидоме».Загородный парк (Судогодское шоссе, д. 4) тоже приглашает на рождественские мероприятия. 7 января в 12:00 на малой сцене стартует праздничный семейный концерт.