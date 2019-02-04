Перекрыто движение транспорта от въезда с трассы «М-4 Дон» в сторону Липецкой улицы...

В настоящее время из-за прорыва трубопровода в районе дома 19 на Липецкой улице перекрыто движение транспорта от въезда с трассы «М-4 Дон» в сторону Липецкой улицы, отвод транспорта производится на внешнюю сторону МКАД, а также перекрыто движение транспорта от въезда с внутренней стороны МКАД в сторону Липецкой улицы.Из центра города в сторону области движение транспорта по Липецкой улице частично открыто.На месте происшествия работают несколько экипажей ДПС, которые осуществляют распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения транспорта и обеспечению бесперебойности движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81