ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Очирова Санала Гаряевича, 22.08.1964 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Очирова Санала Гаряевича, 22.08.1964 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 07.09.2018 года.Приметы: на вид 45-50 лет, телосложение среднее, рост 173-174 см, волосы черные с проседью, глаза карие.Особые приметы: отсутствует 1 фаланга большого пальца левой руки, на внешней поверхности бедра родимое пятно овальной формы около 10 см.Был одет: серый пиджак, белая футболка, темные брюки, черные классические туфли.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29