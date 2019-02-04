Глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко прокомментировал информацию о заражении курсантов суворовского училища эхинококкозом. По словам источника, было проведено флюорографическое обследование 400 воспитанников. При этом заболевание было выявлено у 26 учащихся.

Глава Минздрава Ульяновской области Сергей Панченко прокомментировал информацию о заражении курсантов суворовского училища эхинококкозом. По источника, было проведено флюорографическое обследование 400 воспитанников. При этом заболевание было выявлено у 26 учащихся.Несмотря на резонанс в СМИ, описывающих эхинококкоз как страшное заболевание, опасения журналистов и родителей преувеличены. Недуг неопасен. Курсанты, у которых были выявлены признаки заражения, не нуждаются в госпитализации. Угрозы распространения болезни нет, подчеркнул источник в системе здравоохранения.В деканате Суворовского училища добавили, что все заболевшие курсанты прошли необходимое амбулаторное лечение. Представители учебного заведения исключили вероятность вспышки болезни из-за организации питания и условий проживания в училище. В частности, было проведено тщательное обследование сотрудников столовой, не выявившее источника заболевания.Проводившие межведомственную проверку специалисты к тому же выводу, отметив, что разносчиками паразитарного заболевания могли стать домашние животные, в частности, собаки, обитающие на территории училища, с которыми контактировали курсанты и преподаватели.Напомним, информация о заболевании учащихся в Ульяновском суворовском училище появилась в СМИ в середине прошлой недели. Об этом в эфире "Эхо Москвы" сообщила мама одного из курсантов.