Расставшийся с женой Алисой Андрей Аршавин начал налаживать отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской, подарившей ему трех детей. Видимо, футболист достиг некоторых договоренностей с оставленной им женщиной, поскольку уже дважды встречался с наследниками.

Расставшийся с женой Алисой Андрей Аршавин начал налаживать отношения с бывшей возлюбленной Юлией Барановской, подарившей ему трех детей. Видимо, футболист достиг некоторых договоренностей с оставленной им женщиной, поскольку уже дважды встречался с наследниками.После расставания с женой Алисой и возвращения в Россию из Казахстана буквально восстал из пепла. Спортсмен развил бурную трудовую деятельность и наладил отношения с бывшей возлюбленной . Уже как минимум дважды футболист виделся с тремя детьми: сыновьями Артемом и Арсением и дочкой Яной.С недавней встречи Андрей Аршавин сделал фотоотчет на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "4 Sherlocks in town!!!!! #клаустрафобияквест (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявил футболист, что можно перевести с английского языка как "Четверо Шерлоков в городе!"В комментариях подписчики бурно отреагировали на пост. Их мнения разделились: кто-то порадовался за воссоединение с детьми (младшего наследника он вообще никогда не видел. потому что ушел из семьи, когда только ждала ребенка), кто-то раскритиковал футболиста, а некоторые накинулись даже на саму экс-избранницу спортсмена. Одним словом, фотография никого не оставила равнодушным."Дети счастливы, а это главное", "Арсений в шоке наверно неожиданно появилась какой то мужчина", "детки сияют, по ним видно они счастливы и конечно же им нужен отец", "Вспомнили что дети есть, спасибо Юле что вырастила таких деток", "Юлии низкий поклон за детей и за женскую мудрость", "Ребята прямо копия папа. Радостно, что вы теперь ближе. Так держать Андрей", "Андрей верю что вы хороший человек, просто вам немного в чем то неповезло. Не бросайте детей, они ни в чем не виноваты, они хотят быть с отцом и у вас еще не все потеряно. В старости вы поймете как хорошо что дети вас любят", "Младший просто копия папы, такой милашка, хотя они все на него похожи)), прекрасные дети, гордость родительская!", "Горе папаша ,столько счастья проспал ,дети уже большие ! А мать их молодец ,подняла их ,каково быть беременной ,иметь уже двоих и быть брошенной ,вычеркнутой из жизни вместе с детьми в одночасье !? Это сродни катастрофе ! Но молодец,поднялась ,справилась ,пока этот негодяй прыгал по койками .Ей нужен Мужчина ,а не объедки ,дети да надо общаться им ,какой никакой папаша!" – высказались комментаторы.