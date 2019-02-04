Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов

Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентовБанк УРАЛСИБ запустил новую акцию «Приведи друга» для клиентов – физических лиц. В рамках акции действующие клиенты Банка получают денежное вознаграждение за каждого нового клиента, открывшего карту в Банке УРАЛСИБ по их приглашению. Вознаграждение также получат приглашенные друзья клиентов.Для того чтобы принять участие в акции «Приведи друга», действующему клиенту необходимо зайти на сайте Банка УРАЛСИБ, создать ссылку и отправить ее другу.Другу клиента необходимо перейти по полученной ссылке и зарегистрироваться для участия в акции, оставив свои данные и номер мобильного телефона, оформить одну из карт Банка УРАЛСИБ, информация о которых будет размещена в ссылке, указав при заполнении анкеты на карту те же ФИО и номер мобильного телефона, что и при регистрации. В рамках акции для получения вознаграждения необходимо совершить любую операцию по оформленной карте Банка УРАЛСИБ. При выполнении условий акции все ее участники – как клиент Банка УРАЛСИБ, так и его друг – получают денежные призы на счет карты.Срок действия акции: с 28 января по 30 июня 2019 года включительно.Более подробно об условиях проведения акции можно узнать .