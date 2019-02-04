Юлия Барановская прокомментировала слухи о своем воссоединении с футболистом Андреем Аршавиным. Ведущая Первого канала расставила все точки над i.

Юлия Барановская прокомментировала слухи о своем воссоединении с футболистом Андреем Аршавиным. Ведущая Первого канала расставила все точки над i.Поводом для бурных обсуждений о том, что приняла обратно "блудного мужа" Андрея Аршавина, послужили фотографии футболиста, которые он выложил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимках спортсмен запечатлен вместе со своими тремя детьми, которых ему подарила Юлия Барановская. Отметим, что знаменательная встреча с наследниками случилась спустя пять лет после ухода футболиста от своей гражданской жены.Теперь поклонники строят догадки, как Юлия после подлой измены Андрея нашла в себе силы пойти ему навстречу и разрешить увидеть детей, которыми тот, по слухам, не интересовался годами, строя отношения с журналисткой Алисой Казьминой, на которой, к слову, женился, когда та была беременна. Совсем скоро их дочери Есене исполнится год.Однако в конце 2018 года выяснилось, что Андрей и Алиса расстались. Женщина пожаловалась в недавнем интервью, что футболист не интересуется ни ею, ни их общей дочерью. Зато, по всей видимости, Аршавин заинтересовался жизнью своих предыдущих отпрысков. Уже два раза спортсмен встретился с Артемом, Яной и Арсением, о чем выложил фотоотчет, после этого в Сети бурно заговорили о его возвращении к .Та прокомментировала эту информацию. "Очень прошу всех успокоиться: наши отношения никак не изменились. Мой бывший муж возобновил общение только с детьми, ни о каком воссоединении нас как семьи, как мужчины и женщины речи не идет и идти не может. И я надеюсь, больше вопросов на эту тему не возникнет", – цитирует .