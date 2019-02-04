Стало известно, что актриса, проживающая в доме, где произошел пожар, не пострадала. Вместе с годовалым ребенком Ингеборге Дапкунайте успела выбежать из охваченного огнем здания.

Стало известно, что актриса, проживающая в доме,где произошел пожар, не пострадала. Вместе с годовалым ребенком ИнгеборгеДапкунайте успела выбежать из охваченного огнем здания.На месте ночногопожара в кирпичном семиэтажном доме в центре столицы работаюткриминалисты. Работники экстренных служб разбирают завалы в сгоревших квартирах.На данный момент жертвами пожара сталисемеро человек. Среди жильцов дома многознаменитостей, в их числе и . После пожара актриса несколько часов невыходила на связь. Но, к счастью, выяснилось, что артистка не пострадала."Дорогие друзья, на Никитскомбульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном всев порядке", – написала 56-летняя на своей страничке в Instagram. В своюочередь агент актрисы Раиса Фомина сообщила,что во время пожара звезда помогала пострадавшим, передает агентство городскихновостей "Москва".Напомним, что пожар произошел в ночь на 4 февраля. Ему былприсвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственныйкомитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.Как писали "Дни.ру", это здание называют звезднымдомом. В частности, там расположена квартира художника Никаса Сафронова. Попервоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыкантуЮрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения.