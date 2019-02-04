Стало известно, что актриса, проживающая в доме,
где произошел пожар, не пострадала. Вместе с годовалым ребенком Ингеборге
Дапкунайте успела выбежать из охваченного огнем здания.
Стало известно, что актриса, проживающая в доме,
где произошел пожар, не пострадала. Вместе с годовалым ребенком Ингеборге
Дапкунайте успела выбежать из охваченного огнем здания.
На месте ночного
пожара в кирпичном семиэтажном доме в центре столицы работают
криминалисты. Работники экстренных служб разбирают завалы в сгоревших квартирах.
На данный момент жертвами пожара стали
семеро человек. Среди жильцов дома много
знаменитостей, в их числе и . После пожара актриса несколько часов не
выходила на связь. Но, к счастью, выяснилось, что артистка не пострадала.
"Дорогие друзья, на Никитском
бульваре ночью случилась трагедия. Соболезную пострадавшим. Со мной и сыном все
в порядке", – написала 56-летняя на своей страничке в Instagram. В свою
очередь агент актрисы Раиса Фомина сообщила,
что во время пожара звезда помогала пострадавшим, передает агентство городских
новостей "Москва".
Напомним, что пожар произошел в ночь на 4 февраля. Ему был
присвоен второй, повышенный уровень сложности. По факту гибели людей Следственный
комитет возбудил уголовное дело. Спасателям удалось эвакуировать 42 человека.
Как писали "Дни.ру", это здание называют звездным
домом. В частности, там расположена квартира художника Никаса Сафронова. По
первоначальным данным, возгорание началось в квартире, принадлежащей музыканту
Юрию Башмету. В ней проживала его дочь Ксения.