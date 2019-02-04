Российская актриса обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram. Рената Литвинова попросила всех поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания.
Российская актриса обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram. Рената Литвинова попросила всех поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания.
Видеозапись появилась на странице звезды несколько часов
назад. Она напомнила, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В своем ролике обратилась к страшной болезни лично. "Я хочу сказать раку, кто
ты такой? Кто ты такой, чтобы уносить столько жизней? Мы знаем способы борьбы с
тобой. Нельзя откладывать это. Надо как можно раньше идти на борьбу, потому что
потом может быть поздно", – отметила она.
В подписи к посту артистка попросила своих подписчиков принять
участие во флешмобе #РакНашВраг
и записать свое видеообращение. "4 февраля -
Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. Нужно
Бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё "обращение" к врагу. Пусть
знает, с кем связался. Это в наших силах", – написала она.
Пользователи поблагодарили за то, что она находит время для таких важных постов, и поделились вдохновляющими историями борьбы с раком. "Согласен с Вами. У меня тетя победила его именно таким способом. Так и говорила, как и Вы на видео. И все прекратилось лучшим образом. Прошло пять лет, как она вышла из "зоны риска", и мы очень рады", "Спасибо Вам за неравнодушие к этому дню и к этой болезни!", "А у меня сегодня день рождения! И я победила рак, уже почти полгода в ремиссии. Спасибо огромное за такие приятные слова", – написали комментаторы.