Российская актриса обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram. Рената Литвинова попросила всех поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания.

Российская актриса обратилась за помощью к своим подписчикам в Instagram. Рената Литвинова попросила всех поклонников присоединиться к флешмобу в борьбе против онкологического заболевания.Видеозапись появилась на странице звезды несколько часовназад. Она напомнила, что 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы с раком. В своем ролике обратилась к страшной болезни лично. "Я хочу сказать раку, ктоты такой? Кто ты такой, чтобы уносить столько жизней? Мы знаем способы борьбы стобой. Нельзя откладывать это. Надо как можно раньше идти на борьбу, потому чтопотом может быть поздно", – отметила она.В подписи к посту артистка попросила своих подписчиков принятьучастие во флешмобе #РакНашВраги записать свое видеообращение. "4 февраля -Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. НужноБороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё "обращение" к врагу. Пустьзнает, с кем связался. Это в наших силах", – написала она.Пользователи поблагодарили за то, что она находит время для таких важных постов, и поделились вдохновляющими историями борьбы с раком. "Согласен с Вами. У меня тетя победила его именно таким способом. Так и говорила, как и Вы на видео. И все прекратилось лучшим образом. Прошло пять лет, как она вышла из "зоны риска", и мы очень рады", "Спасибо Вам за неравнодушие к этому дню и к этой болезни!", "А у меня сегодня день рождения! И я победила рак, уже почти полгода в ремиссии. Спасибо огромное за такие приятные слова", – написали комментаторы.