В возведение переправы через Керченский пролив вносятся неожиданные коррективы. Все из-за античной усадьбы Манитра
под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры. Поселение
хорошо сохранилось, поэтому строители Крымского моста пошли на крайние
меры.
В возведение переправы через Керченский пролив вносятся неожиданные коррективы. Все из-за античной усадьбы Манитра
под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры. Поселение
хорошо сохранилось, поэтому строители Крымского моста пошли на крайние
меры.
Для
обеспечения сохранности неисследованной части античной усадьбы, было
решено перенести створы железнодорожной трассы. Сообщается, что
отклонение подъездных путей Крымского моста от первоначального проекта
составит 150 метров.
По словам гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Натальи Быковской, в Манитре
обустроят музейный комплекс. Рядом с Крымским мостом появится отдельный
выставочный зал, где будет отражен процесс строительства
железнодорожной части переправы.
Археологи
обнаружили древнегреческое поселение у Крымского моста осенью прошлого
года. Предположительно, оно относится к периоду расцвета Боспорского
царства. В усадьбе обнаружили жилую и хозяйственную зоны, а неподалеку
ученые нашли нетронутый некрополь. По мнению исследователей, там жил
влиятельный аристократ или сам царь.
Строительство
железнодорожной части переправы активно продолжается. В ноябре прошлого
года компания-подрядчик отчиталась о возведении всех 595 опор железной
дороги Крымского моста. Тысячи свай опор погрузили на большую глубину,
некоторые – более 100 метров.
Железнодорожная
часть включает два пути в разные стороны. Пассажирские
составы могут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые – до
80. Переправа рассчитана на поезда массой не более 7100 тонн.
Между
тем некоторые эксперты предостерегают от запуска поездов по . Они полагают, что из-за слабого грунта переправа не выдержит веса
составов и просядет.
Автомобильная
часть Крымского моста открылась в мае прошлого года. С тех пор по ней
проехали около четырех тысяч транспортных средств.