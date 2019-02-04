В возведение переправы через Керченский пролив вносятся неожиданные коррективы. Все из-за античной усадьбы Манитра под Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры. Поселение хорошо сохранилось, поэтому строители Крымского моста пошли на крайние меры.

В возведение переправы через Керченский пролив вносятся неожиданные коррективы. Все из-за античной усадьбы Манитрапод Керчью, которая датируется V – III веками до нашей эры. Поселениехорошо сохранилось, поэтому строители Крымского моста пошли на крайниемеры.Дляобеспечения сохранности неисследованной части античной усадьбы, былорешено перенести створы железнодорожной трассы. Сообщается, чтоотклонение подъездных путей Крымского моста от первоначального проектасоставит 150 метров.По словам гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Натальи Быковской, в Манитреобустроят музейный комплекс. Рядом с Крымским мостом появится отдельныйвыставочный зал, где будет отражен процесс строительстважелезнодорожной части переправы.Археологиобнаружили древнегреческое поселение у Крымского моста осенью прошлогогода. Предположительно, оно относится к периоду расцвета Боспорскогоцарства. В усадьбе обнаружили жилую и хозяйственную зоны, а неподалекуученые нашли нетронутый некрополь. По мнению исследователей, там жилвлиятельный аристократ или сам царь.Строительствожелезнодорожной части переправы активно продолжается. В ноябре прошлогогода компания-подрядчик отчиталась о возведении всех 595 опор железнойдороги Крымского моста. Тысячи свай опор погрузили на большую глубину,некоторые – более 100 метров.Железнодорожнаячасть включает два пути в разные стороны. Пассажирскиесоставы могут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые – до80. Переправа рассчитана на поезда массой не более 7100 тонн.Междутем некоторые эксперты предостерегают от запуска поездов по . Они полагают, что из-за слабого грунта переправа не выдержит весасоставов и просядет.Автомобильнаячасть Крымского моста открылась в мае прошлого года. С тех пор по нейпроехали около четырех тысяч транспортных средств.