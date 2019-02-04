В
ЕР считают вредной и ошибочной инициативу ЛДПР о снижении зарплат
педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. По словам
депутата Госдумы, координатора партийного проекта Единой России Новая
школа Алены Аршиновой, в действующем законодательстве уже достаточно мер взысканий для учителей.
В
"ЕР" считают вредной и ошибочной инициативу ЛДПР о снижении зарплат
педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. По словам
депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой России" "Новая
школа" Алены Аршиновой, в действующем законодательстве уже достаточно мер взысканий для учителей.
Каждую конфликтную ситуацию с участием педагогов нужно тщательно рассматривать, уверена парламентарий.
"Уже
существует достаточный набор взысканий и наказаний к педагогам, в том
числе гораздо более жестких, чем сокращение их зарплаты, – вплоть до
увольнения или уголовного преследования виновного лица в тяжелых
случаях", – подчеркнула Аршинова.
По
словам депутата, учителя и без того работают в непростых условиях.
Законодатель напомнила, что задача школы – воспитывать подрастающее
поколение и давать ему знания.
Инициатива либерал-демократа содержит в себе вывод о безусловной вине учителя, отметила координатор партпроекта "ЕР" "Новая школа". Однако первоначальные обвинения в адрес педагогов не всегда находят подтверждение, подчеркнула Аршинова.
Предложение
о снижении зарплат учителям в случае возникновения конфликтных ситуаций
единоросс назвала ошибочным и крайне вредным. Она призвала направить
усилия на улучшение условий труда педагогов, их профессиональную
реабилитацию и оздоровление.
"Необходимо в целом повышать статус педагога", – заключила Аршинова.
Проблемам
педагогического сообщества "Единая Россия" уделяет большое внимание. Ранее партия
поддержала идею Министерства просвещения о снижении административной
нагрузки на учителей. Сейчас они тратят много времени на составление
отчетов и другую бумажную работу.
Партпроект "Новая школа" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административной нагрузки на педагогов и проанализирует их.