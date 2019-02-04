В ЕР считают вредной и ошибочной инициативу ЛДПР о снижении зарплат педагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. По словам депутата Госдумы, координатора партийного проекта Единой России Новая школа Алены Аршиновой, в действующем законодательстве уже достаточно мер взысканий для учителей.

"ЕР" считают вредной и ошибочной инициативу ЛДПР о снижении зарплатпедагогам в случае возникновения конфликтов с учениками. По словамдепутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой России" "Новаяшкола" Алены Аршиновой, в действующем законодательстве уже достаточно мер взысканий для учителей.Каждую конфликтную ситуацию с участием педагогов нужно тщательно рассматривать, уверена парламентарий."Ужесуществует достаточный набор взысканий и наказаний к педагогам, в томчисле гораздо более жестких, чем сокращение их зарплаты, – вплоть доувольнения или уголовного преследования виновного лица в тяжелыхслучаях", – подчеркнула Аршинова.Пословам депутата, учителя и без того работают в непростых условиях.Законодатель напомнила, что задача школы – воспитывать подрастающеепоколение и давать ему знания.Инициатива либерал-демократа содержит в себе вывод о безусловной вине учителя, отметила координатор партпроекта "ЕР" "Новая школа". Однако первоначальные обвинения в адрес педагогов не всегда находят подтверждение, подчеркнула Аршинова.Предложениео снижении зарплат учителям в случае возникновения конфликтных ситуацийединоросс назвала ошибочным и крайне вредным. Она призвала направитьусилия на улучшение условий труда педагогов, их профессиональнуюреабилитацию и оздоровление."Необходимо в целом повышать статус педагога", – заключила Аршинова.Проблемампедагогического сообщества "Единая Россия" уделяет большое внимание. Ранее партияподдержала идею Министерства просвещения о снижении административнойнагрузки на учителей. Сейчас они тратят много времени на составлениеотчетов и другую бумажную работу.Партпроект "Новая школа" соберет отзывы и предложения из регионов по снижению административной нагрузки на педагогов и проанализирует их.