Единая Россия представит меры по повышению безопасности пассажирских перевозок, эту тему решено обсудить завтра, 5 февраля на пленарном заседании Госдумы. Поводом стала авария автобуса с детьми в Калужской области.

"Единая Россия" представит меры по повышению безопасностипассажирских перевозок, эту тему решено обсудить завтра, 5 февраля на пленарномзаседании Госдумы. Поводом стала авария автобуса с детьми в Калужской области.Единороссы намерены не только поднять тему транспортной безопасности,но и представить свои предложения. Как сообщил первый заместитель руководителяфракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, наконсультациях с руководством Минтанса в понедельник, 5 февраля была достигнута договоренность одальнейшей совместной работе ведомства и депутатов.Известно, что завтра на заседании Думы также выступит первыйзампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Обсуждениепроблемы продолжится и 6 февраля на правительственном часе с участием министратранспорта Евгения Дитриха."По итогам правительственного часа будет подготовленопостановление Госдумы, куда мы включим наши рекомендации по тому, как можетбыть дополнительно обеспечена безопасность на транспорте", – сообщил АндрейИсаев.Руководитель фракции Сергей Неверов, в свою очередь, обратилвнимание на срок службы автобуса, который перевернулся 3 февраля в Калужской области.Ему порядка 36-37 лет, указал Неверов и отметил, что, возможно, стоит еще развернуться к обсуждению предельного срока службы автотранспорта, перевозящегодетей.Напомним, что 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулсяавтобус с детьми. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. О поездке не были проинформированы дорожныеслужбы, автобус не сопровождала машина ГАИ.По последним данным, в ДТП погибли семь человек, из них двоедетей. Практически все 48 пассажиров автобуса получили травмы разной степенитяжести. Следствие по этому дело задержаловладельца автобуса.