Единая Россия представит меры по повышению безопасности
пассажирских перевозок, эту тему решено обсудить завтра, 5 февраля на пленарном
заседании Госдумы. Поводом стала авария автобуса с детьми в Калужской области.
"Единая Россия" представит меры по повышению безопасности
пассажирских перевозок, эту тему решено обсудить завтра, 5 февраля на пленарном
заседании Госдумы. Поводом стала авария автобуса с детьми в Калужской области.
Единороссы намерены не только поднять тему транспортной безопасности,
но и представить свои предложения. Как сообщил первый заместитель руководителя
фракции "Единой России" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, на
консультациях с руководством Минтанса в понедельник, 5 февраля была достигнута договоренность о
дальнейшей совместной работе ведомства и депутатов.
Известно, что завтра на заседании Думы также выступит первый
зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. Обсуждение
проблемы продолжится и 6 февраля на правительственном часе с участием министра
транспорта Евгения Дитриха.
"По итогам правительственного часа будет подготовлено
постановление Госдумы, куда мы включим наши рекомендации по тому, как может
быть дополнительно обеспечена безопасность на транспорте", – сообщил Андрей
Исаев.
Руководитель фракции Сергей Неверов, в свою очередь, обратил
внимание на срок службы автобуса, который перевернулся 3 февраля в Калужской области.
Ему порядка 36-37 лет, указал Неверов и отметил, что, возможно, стоит еще раз
вернуться к обсуждению предельного срока службы автотранспорта, перевозящего
детей.
Напомним, что 3 февраля на трассе в Калужской области перевернулся
автобус с детьми. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. О поездке не были проинформированы дорожные
службы, автобус не сопровождала машина ГАИ.
По последним данным, в ДТП погибли семь человек, из них двое
детей. Практически все 48 пассажиров автобуса получили травмы разной степени
тяжести. Следствие по этому дело задержало
владельца автобуса.