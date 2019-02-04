Герцогиня Сассекская имела армию поклонников еще до того,
как стала членом королевской семьи. Меган Маркл приобрела большую известность благодаря участию в съемках американского драматического сериала Форс-мажоры. Трогательный
рассказ о встрече с бывшей актрисой опубликовала ее фанатка Эмили
Соррелл в своем блоге.
Герцогиня Сассекская имела армию поклонников еще до того,
как стала членом королевской семьи. Меган Маркл приобрела большую известность благодаря участию в съемках американского драматического сериала "Форс-мажоры". Трогательный
рассказ о встрече с бывшей актрисой опубликовала ее фанатка Эмили
Соррелл в своем блоге.
Девушка рассказала, что именно герцогиня помогла ей "справиться с сомнением и тревогой". По словам Эмили, бывшая актриса научила ее "быть
уверенной в своих силах и уважать себя". Их встреча произошла в 2016 году в Нью-Йорке, когда давала интервью изданию AOL. Во время разговора с журналистом
будущая супруга Гарри упомянула Соррелл в своей речи, после чего спустилась к
ней со сцены, чтобы обнять ее и передать письмо.
Эмили вспоминает, что в тот момент она не ожидала, что
будущая герцогиня совершит такой великодушный жест, и "почувствовала себя
особенной". После интервью актриса подошла к девушке, чтобы лично поговорить с
ней. Несмотря на то что Соррелл очень волновалась, ее собеседница вела себя очень спокойно и дружелюбно.
"Во время нашей беседы она положила свою руку на мою, чтобы
я не боялась. Я буду всегда помнить тот день, когда я встретила своего кумира.
И никогда не забуду, что она сделала для меня. В тот момент я была так
счастлива, как до этого никогда не была в своей жизни. показала, что на самом деле она – искренний
и заботливый человек. Она не притворялась перед камерами и не пыталась создать
какой-то образ. Звезда была очень милой", – поделилась автор поста.