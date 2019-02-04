71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала, что для нее возраст это только запись в паспорте. Артистка выложила фотографию, на которой показала накачанные мускулы, и похвасталась результатом жима в 20 кг в положении лежа.

71-летняя Татьяна Васильева продемонстрировала, что для нее возраст это только запись в паспорте. Артистка выложила фотографию, на которой показала накачанные мускулы, и похвасталась результатом жима в 20 кг в положении лежа.На протяжении нескольких лет Татьяна Васильева всерьез увлечена спортом. В своем плотном графике актриса умудряется находить время, чтобы позаниматься с персональным тренером. Как итог – 71-летняя артистка демонстрирует потрясающую фигуру и накачанные мускулы. А еще Татьяна превзошла все ожидания фанатов, взяв жим из положения лежа в 20 килограммов."Сегодня сделала жим лежа😎 Гриф 20кг. Моя личная маленькая победа!! Спасибо моему сегодняшнему тренеру Александру Романенко (мы с ним на фото)!! Чудо, а не тренировка 🏋️‍♀️ Теперь чувствую, что могу ВСЕ!❤️Как говорится, вес взят💪😁 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – похвасталась Татьяна Васильева на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.Подписчики пришли в бурный восторг. "красотка, все хорошо )) так держать", "Какая молодец! Долго вы занимались? Результат просто супер!", "Татьяна Георгиевна!!!! Вы мой кумир!!!! Я вас обожаю!!! Вы супер женщина , и супер красотка!!!!!!!", "Отличный результат, Татьяна! Рада за Вас!", "Только вперед! И с удовольствием! Молодчина!", "Ничего себе! Поздравляю!! Выглядите прекрасно👍" – рассыпались в комплиментах фанаты.Впрочем, не обошлось без критики. В частности, Татьяне Васильевой досталось за то, что она якобы "переколола лицо". "Вы здесь похожи на Микки Рурка – после пластики... посмотрите получше! Одно лицо! Не надо перебарщивать... Вас покусали оводы?😉 Молодость – не вернуть... стареть нужно красиво. Лицо – плачет! И кричит:"Таня без фанатизма!" И еще... Ф.Г.Раневская/великая, резкая, дерзская/: "Зачем менять фасад, ведь канализация старая!"... Как в карточной игре... перебор...", "Не симпатично (((((", "Зачем Вы испортили свое лицо...???", "маразм уже начался...." – высказались комментаторы.