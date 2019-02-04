Футболист московского Спартака Денис Глушаков
принял неожиданное решение. Он отказался от спора за детей и взыскания
алиментов со своей жены Дарьи. Спортсмену удалось удивить как супругу, так и
юристов.
Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков
принял неожиданное решение. Он отказался от спора за детей и взыскания
алиментов со своей жены Дарьи. Спортсмену удалось удивить как супругу, так и
юристов.
Частью иска Дениса к Дарье были требования оставить с ним
детей, назначить выплату алиментов, а также разделить совместно нажитое
имущество. Отказ футболиста от этой части претензий к бывшей жене удивил адвоката Сергея Жорина.
"Мы сегодня принесли чемоданы документов – у нас
экспертизы, исследования. Мы были готовы ко всему, кроме того, что он признает
наш иск в этой части", – рассказал Жорин.
Адвокат Дарьи Глушаковой не упустил возможности
поиронизировать по поводу поведения спортсмена. Говоря о возможных причинах
решения Дениса, Жорин предположил, что футболист поссорился с любовницей – либо
его бросили покровители.
Отведя душу, Жорин привел более правдоподобную версию. "Может
быть он понял, что семейные ценности важнее всего, что плохо отбирать детей у
мамы, что плохо требовать алименты с мамы своих детей", – приводит слова
адвоката
Напомним, бракоразводный процесс тянется с прошлого года. Началось все с того, что в Сети появилось видео, на котором заснят футболист с неизвестной женщиной в бане.
Сам полагает, что против него ведется информационная война. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц. Денис признается, что испытывает сильнейшее давление: его прессуют на стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжело концентрироваться на игре. Тем не менее, по словам Глушакова, в команде его поддерживают, коллеги на его стороне.