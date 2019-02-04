Футболист московского Спартака Денис Глушаков принял неожиданное решение. Он отказался от спора за детей и взыскания алиментов со своей жены Дарьи. Спортсмену удалось удивить как супругу, так и юристов.

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаковпринял неожиданное решение. Он отказался от спора за детей и взысканияалиментов со своей жены Дарьи. Спортсмену удалось удивить как супругу, так июристов.Частью иска Дениса к Дарье были требования оставить с нимдетей, назначить выплату алиментов, а также разделить совместно нажитоеимущество. Отказ футболиста от этой части претензий к бывшей жене удивил адвоката Сергея Жорина."Мы сегодня принесли чемоданы документов – у насэкспертизы, исследования. Мы были готовы ко всему, кроме того, что он признаетнаш иск в этой части", – рассказал Жорин.Адвокат Дарьи Глушаковой не упустил возможностипоиронизировать по поводу поведения спортсмена. Говоря о возможных причинахрешения Дениса, Жорин предположил, что футболист поссорился с любовницей – либоего бросили покровители.Отведя душу, Жорин привел более правдоподобную версию. "Можетбыть он понял, что семейные ценности важнее всего, что плохо отбирать детей умамы, что плохо требовать алименты с мамы своих детей", – приводит словаадвокатаНапомним, бракоразводный процесс тянется с прошлого года. Началось все с того, что в Сети появилось видео, на котором заснят футболист с неизвестной женщиной в бане.Сам полагает, что против него ведется информационная война. По словам футболиста, Дарья действует по указке заинтересованных лиц. Денис признается, что испытывает сильнейшее давление: его прессуют на стадионе, дома, из прессы льются гадости, стало тяжело концентрироваться на игре. Тем не менее, по словам Глушакова, в команде его поддерживают, коллеги на его стороне.