А затем сорвал с нее золотые украшения

А затем сорвал с нее золотые украшенияВ Петушках местный житель напал сзади на проходившую мимо женщину, обхватил шею и, угрожая сломать её, резким рывком снял с неё золотую цепочку с крестиком, серебряную цепочку с позолоченным образом и золотые серьги.После этого грабитель начал угрожать тем, что сломает пальцы жертвы, снял с её руки 2 золотых кольца и убежал. Напуганная женщина не сопротивлялась, боясь за свое здоровье.Нападавшего задержали, и он во всем признался. Его приговорили к 5-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчина должен компенсировать жертве имущественный вред.